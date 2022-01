Neustadt/Wstr

Durchsuchung von Clubheim nach Angriff auf Polizeibeamte

Neustadt/Wstr. (dpa/lrs) – Nach einem tätlichen Angriff auf zwei Einsatzkräfte in Neustadt-Geinsheim hat die Polizei eine Wohnung und die Räume eines Motorradclubs in der pfälzischen Kommune durchsucht. Dabei seien unter anderem eine geringe Menge Drogen sowie eine Schusswaffe und zwei gefälschte Impfzertifikate gefunden worden, teilten die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Dienstag mit. Die Behörden ermitteln nun unter anderem wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und wegen Urkundenfälschung.