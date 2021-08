Durchschnittliche Getreideernte in Rheinland-Pfalz erwartet

Bad Ems (dpa/lrs) – Experten rechnen dieses Jahr mit einer durchschnittlichen Getreideernte in Rheinland-Pfalz. Die kühle Witterung im Frühjahr habe für eine verzögerte Entwicklung gesorgt, teilte das Statistische Landesamt am Freitag in Bad Ems mit. 2021 sei nach einer ersten Bilanz mit einer Getreideernte von 1,5 Millionen Tonnen zu rechnen. Die Erntemenge liege auf dem Durchschnittsniveau der Jahre 2015 bis 2020. Im Vergleich zum Vorjahr ist demnach ein Zuwachs um sechs Prozent zu verzeichnen.