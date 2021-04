Archivierter Artikel vom 01.03.2021, 16:10 Uhr

Schifferstadt

Durch den Rhein-Pfalz-Kreis fährt künftig ein Impfbus

Damit es mit den Corona-Schutzimpfungen schneller vorangeht, fährt künftig ein Impfbus durch die Gemeinden im Rhein-Pfalz-Kreis. Das Fahrzeug wurde am Montag in Schifferstadt offiziell an Landrat Clemens Körner (CDU) übergeben. Wer in dem Bus den Impfstoff von Astrazeneca erhält oder nach Schifferstadt ins Impfzentrum fahren muss, entscheidet sich über die Termin-Hotline des Bundeslandes. In den Bus gehe es nur mit Termin, die Impfreihenfolge werde auch weiterhin streng eingehalten, teilten die Organisatoren mir.