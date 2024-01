Plus Mittelrhein Dürre, Hochwasser, Starkregen: Klimawandel am Rhein zwingt Buga 2026 zur Vorsorge Dürre, Hochwasser, Starkregen: Für die Bundesgartenschau im Jahr 2029 am Mittelrhein muss mit allem gerechnet werden. Der Klimawandel am Rhein zwingt die Organisatoren zur vielfältigen Vorsorge – von der Terminsetzung über die Pflanzenauswahl bis zu Notfallkonzepten. Wie die Buga-Macher sich vorbereiten und welche Erkenntnisse über die Gartenschau hinaus gewonnen werden. Von Michael Stoll

Hochwasser, extremes Niedrigwasser und Dürre, aber auch Dauerregen: Die Organisatoren der Bundesgartenschau im Sommer 2029 am Mittelrhein müssen mit allem rechnen. So wird in der Vorbereitung der Buga daran gearbeitet, ganz praktische Lösungen für den Fall der Fälle während der halbjährigen Veranstaltung zu finden und gewappnet zu sein. Auf der ...