Archivierter Artikel vom 01.07.2020, 12:50 Uhr

Was genau am 12. September geboten werde, solle später noch bekanntgegeben werden. Der Wurstmarkt in Bad Dürkheim gilt als größtes Weinfest der Welt. Es verteilt sich in Nicht-Corona-Zeiten traditionell über zwei Wochenenden im September und zieht mehr als 600 000 Gäste an.