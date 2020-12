Mainz

Düngeverordnung: Ein Viertel der Agrarflächen nitratbelastet

Knapp ein Viertel der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Rheinland-Pfalz ist nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums mit Nitrat belastet. Die Gebiete befänden sich vor allem in der Gemüsebauregion der Vorderpfalz oder in Weinanbaugebieten, teilte Minister Volker Wissing (FDP) am Freitag in Mainz mit. Es gehe aber auch um Ackerbauregionen wie im Maifeld, der südwestlichen Eifel oder des Hunsrücks. Die belasteten Gebiete würden künftig gemäß der neuen Landesdüngeverordnung genau ausgewiesen. Darin verankerte Auflagen sollen dafür sorgen, dass das Grundwasser geschützt wird.