Duales Studium ist in Rheinland-Pfalz eine Seltenheit

Studierende, die einem dualen Studium nachgehen, sind in Rheinland-Pfalz selten. Im Jahr 2019 entsprach der Erstsemesteranteil 3 Prozent und der Studierendenanteil 2,9 Prozent, wie sich aus einer am Mittwoch vorgestellten Studie des Centrums für Hochschulentwicklung (CHD) und des Forschungsinstituts Betriebliche Bildung (f-bb) ergab. Das Land liegt damit deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt von 4,6 Prozent Erstsemesteranteil und 4,2 Prozent Studierendenanteil. Im vergangenen Jahr bewarben sich auf jeden dualen Studienplatz in Rheinland-Pfalz im Schnitt zehn Menschen.