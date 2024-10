Droht Hausbesitzern teure „Asbest-Keule“? So reagiert das Land auf Forderungen von Haus & Grund

Der Bundesrat entscheidet am Freitag über eine Verordnung zu Gefahrstoffen und Arbeitsschutz, die es in Rheinland-Pfalz 600.000 Besitzer älterer Häuser richtig in sich hat. Sie treffe eine äußerst teure „Asbest-Keule“, wettert jedenfalls der Eigentümerverband Haus & Grund (Symbolfoto). Foto: Bernd Wüstneck/picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild