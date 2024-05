Drohnen sollen Treibgut aufspüren

Anzeige

Saarbrücken (dpa/lrs) – Drohnen sollen im Saarland dabei helfen, nach dem Hochwasser an Pfingsten Treibgut und Abfall aufzuspüren und zu entfernen. «Da durch das Hochwasser Schwemmholz sowie Kunststoffe und Abfall kilometerweit weggespült wurden, ist es absolut notwendig, die Umwelt und vor allem unsere Gewässer davon zu befreien», sagte am Donnerstag Umweltministerin Petra Berg (SPD). «Mit dem Einsatz von Drohnen können Stellen, an denen sich Treibgut angesammelt hat, schneller und effektiver erfasst werden.» Das Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung (LVGL) bietet den saarländischen Kommunen an, betroffene Gebiete mit Drohnen zu überfliegen und die Bilder auszuwerten.