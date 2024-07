Veldenz

Unfall über dem Weinberg

Drohne beschädigt Stromleitung und stürzt in Weinberg

Von dpa

i Zarte Wolken schweben über der Gemeinde Trittenheim, der Mosel und den Weinbergen (Symbolbild). (zu dpa: «Drohne beschädigt Stromleitung und stürzt in Weinberg») Foto: Harald Tittel/DPA

Winzerinnen und Winzer tragen vielerorts Schutzmittel per Sprühdrohne auf Reben auf. An der Mosel kam es nun zu einem seltenen Zusammenstoß in der Luft.