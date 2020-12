Archivierter Artikel vom 23.06.2020, 11:00 Uhr

Droh-Mail an Kommunalpolitiker: Urheber weiter unbekannt

Wiesbaden/Mainz (dpa) – Nach der Droh-Mail an einen Mainzer Kommunalpolitiker von einem vorgetäuschten Account der hessischen Polizei ist der Absender noch unbekannt. Die Ermittlungen zur Identifizierung des Urhebers der E-Mail liefen, erklärte eine Sprecherin des hessischen Landeskriminalamtes (LKA) am Dienstag in Wiesbaden.