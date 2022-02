Altenkirchen

Drogenfund bei Polizeikontrolle in Altenkirchen

Bei einer Verkehrskontrolle in Altenkirchen hat die Polizei in einem Wagen Betäubungsmittel gefunden. Während beim 20-jährigen Fahrer Drogeneinfluss festgestellt wurde, versuchten seine drei Mitfahrer in der Nacht zum Dienstag noch, weitere Drogen unter den Sitzen und unter dem Auto zu verstecken, wie die Polizei mitteilte. Bei der Fahrzeugdurchsuchung fanden die Beamten Amphetamin, Cannabis, Schmerzmittel und Kokain. Gegen den Fahrer wurde ein Verfahren eingeleitet, seinen Führerschein musste er abgeben. Auch seine drei Begleiter im Alter von 20 bis 25 Jahren werden sich strafrechtlich verantworten müssen.