Saarbrücken

Drogendealer bleibt mit Auto im Gleisbett stecken

Ein betrunkener Drogendealer musste in der Nacht zum Sonntag in Saarbrücken mit seinem Wagen aus einem Gleisbett befreit werden. Wie er in das Gleisbett gekommen war, konnte der Fahrer nach Angaben der Polizei nicht erklären. Zuvor hatte der 24-Jährige selbst einen Notruf abgesetzt und um Hilfe gebeten.