Bendorf/Rhein

Drogen, Pech und Panne: Fahrer leistet sich mehrere Verstöße

Gleich mehrfaches Pannenpech hatte ein Autofahrer auf der Bundesstraße 42 bei Weitersburg (Landkreis Mayen-Koblenz). Ihm blieb am Mittwochabend nicht nur die Ankunft an seinem Fahrtziel wegen eines Defekts am Wagen verwehrt, bei einer Verkehrskontrolle wurden auch noch mehrere Vergehen festgestellt, wie die Polizei mitteilte. So konnte der 24-Jährige weder einen gültigen Versicherungsschutz für das Auto noch einen Führerschein vorweisen. Obendrein stand er auch noch unter dem Einfluss von Drogen. Das Auto, das einem Freund des Mannes gehört, wurde abgeschleppt und sichergestellt. Gegen den Fahrzeughalter wurden ebenso wie gegen den 24-Jährigen Ermittlungsverfahren eingeleitet.