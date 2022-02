Wittlich

Drogen ins Gefängnis eingeschleust: Tatverdächtige verhaftet

Weil sie einen mit Drogen behandelten Brief in das Gefängnis in Wittlich geschmuggelt haben soll, ist eine 40-jährige Frau festgenommen worden. Sie befinde sich seit Freitag in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit. Die 40-Jährige soll die Briefe mit sogenannten neuen psychoaktiven Stoffen präpariert und ihrem inhaftierten Lebensgefährten geschickt haben. Mit einem Drogenscanner konnten Gefängnis-Mitarbeiter die Substanzen auf den Briefen erkennen. Neue psychoaktive Substanzen werden synthetisch hergestellt. Deren Besitz und Handel sind strafbar.