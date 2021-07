Bad Neuenahr-Ahrweiler

DRK: „Wir bleiben, solange die Menschen Hilfe brauchen“

Das Rote Kreuz rechnet mit einem langen Hilfseinsatz im Katastrophengebiet an der Ahr. „Wir stellen uns schon darauf ein, dass wir noch mehrere Monate Hilfe zu leisten haben“, sagte die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Gerda Hasselfeldt, am Donnerstag bei einem Besuch in Bad Neuenahr-Ahrweiler. „Wir bleiben auf jeden Fall, solange die Menschen die Hilfe nötig haben.“