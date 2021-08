Mainz/Saarbrücken

DRK: Vorrat an Blut reicht aktuell nur für drei Tage

Der Vorrat an Blutkonserven in Rheinland-Pfalz und im Saarland befindet sich seit Wochen auf einem relativ niedrigen Niveau. Zwar gelte die Zeit der Sommerferien ohnehin als problematisch, da sich viele mögliche Spender in dieser Zeit im Urlaub befinden. Gleichwohl hätten die Lockerungen der Corona-Einschränkungen sowie die Hochwasserkatastrophe die Zahl der Blutspenden drastisch reduziert, hieß es vom Deutschen Roten Kreuz (DRK).