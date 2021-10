Wiesbaden

DRK Hessen beendet Trinkwasser-Hilfseinsatz im Ahrtal

Das Rote Kreuz Hessen beendet am Samstag (30. Oktober) nach 15 Wochen seinen Trinkwasser-Hilfseinsatz in dem von der Flutkatastrophe betroffenen Ahrtal. Die Wasserversorgung in der rheinland-pfälzischen Region sei inzwischen durch die jeweiligen Wasserwerke sichergestellt, teilte der DRK-Landesverband am Donnerstag in Wiesbaden mit. Seit Mitte Juli haben die Helfer den Angaben zufolge dort an 95 Ausgabestellen mehr als 2,8 Millionen Liter Trinkwasser bereitgestellt. Dazu fuhren die Versorgungslastwagen fast 120.000 Kilometer.