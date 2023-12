Plus Rheinland-Pfalz „Driving home for Christmas“: Auf diesen Strecken in Rheinland-Pfalz sagt der ADAC Weihnachtsstaus voraus Immerhin: Ein neuer Lokführerstreik dräut nicht über die Feiertage. Die Gewerkschaft der Lokführer hat einen Weihnachtsfrieden ausgerufen. Dennoch wird es traditionell enger auf den Straßen, wenn viele Menschen zum Fest zu ihren Familien oder in den Urlaub fahren. Wo in Rheinland-Pfalz mit Staus zu rechnen ist, prognostiziert der ADAC. Von Tim Kosmetschke

Alle Jahre wieder. wird es eng auf Deutschlands Autobahnen kurz vor Weihnachten. Bereits Mitte dieser Woche starten die ersten Bundesländer in die Weihnachtsferien, am Freitag, 22. Dezember, dann auch Rheinland-Pfalz. Darauf weißt der ADAC Mittelrhein hin. "Viele Reisende brechen am Freitag oder Samstag zu ihren Familien auf, fahren in den Skiurlaub ...