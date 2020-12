Archivierter Artikel vom 24.05.2020, 11:10 Uhr

Drittligist Kaiserslautern plädiert für Saison-Fortsetzung

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Vor dem außerordentlichen Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes hat sich die Vereinsspitze des 1. FC Kaiserslautern klar für eine Fortsetzung der Saison in der 3. Liga ausgesprochen. „Wir als Club, wir als Dritte Liga müssen in der öffentlichen Wahrnehmung weiterleben. Abbruch bedeutet, dass wir bis Herbst gar nicht mehr stattfinden“, sagte Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt in einem gemeinsamen Doppel-Interview mit Beiratssprecher Markus Merk der „Rheinpfalz“ (Samstag).