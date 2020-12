Archivierter Artikel vom 20.04.2020, 17:50 Uhr

Drittligist Kaiserslautern nimmt Trainingsbetrieb auf

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Nach wochenlangem Stillstand rollt der Ball beim 1. FC Kaiserslautern wieder. In Kleingruppen haben die Spieler des Fußball-Drittligisten am Montag den Trainingsbetrieb aufgenommen. „Es ist schön, sie alle erstmal gesund hier wieder beim ersten Training zu sehen. Wenn man einfach sieht, welche Freude sie haben auch trotz Abstandsregeln und Kontaktverbot, auf dem Platz zu sein, den Rasen wieder unter den Füßen zu haben, ist das ein Schritt in die richtige Richtung“, sagte Trainer Boris Schommers nach der ersten Trainingseinheit.