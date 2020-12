Archivierter Artikel vom 04.06.2020, 13:20 Uhr

Jena

Drittliga-Letzter Jena gibt Heimrecht an Kaiserslautern ab

Fußball-Drittligist FC Carl Zeiss Jena muss auch sein nächstes Heimspiel an diesem Sonntag (14.00 Uhr) in der Ferne austragen und gibt daher sein Heimrecht an den 1. FC Kaiserslautern ab. Die Thüringer dürfen aufgrund der behördlichen Anordnungen im Freistaat nicht im heimischen Ernst-Abbe-Sportfeld antreten, daher findet das Spiel im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern statt. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag nach Abstimmung mit beiden Clubs mit.