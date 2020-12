Archivierter Artikel vom 02.03.2020, 05:50 Uhr

Speyer

Dritter Hubschrauber der Schnakenjäger ist einsatzbereit

Für ihren Kampf gegen die kleinen Blutsauger können die Schnakenjäger am Rhein künftig einen weiteren Hubschrauber nutzen. „Der dritte Helikopter hat am Montag die ersten Testflüge hinter sich und steht für die Saison bereit“, sagte Dirk Reichle von der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) in Speyer. Das Fluggerät aus Nordamerika war zu Jahresbeginn eingetroffen. Zudem stünden drei akkubetriebene Module zur Verfügung, die problemlos an jeden Helikopter angebracht und per Funk gesteuert werden könnten, sagte er. „Wir haben uns noch besser aufgestellt.“