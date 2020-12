Hilscheid

Driften auf Parkplatz: Gruppe verstößt gegen Corona-Regeln

Auf einem Parkplatz bei Hilscheid im Hunsrück haben sich Dutzende Menschen mit ihren Autos zum Driften getroffen – und sich dabei auch nicht an geltende Corona-Regeln gehalten. Die Beamten trafen auf 34 Fahrzeuge mit insgesamt 67 Insassen. 14 Menschen müssen nun mit einem Bußgeld rechnen, wie die Polizei am Samstagmorgen weiter mitteilte. Sie saßen den Angaben nach am Freitagabend mit Menschen aus mehr als zwei Haushalten, ohne genügend Abstand und ohne eine Mund-Nasen-Bedeckung in den Autos. Bei solchen Driftübungen wie auf dem Parkplatz im Kreis Bernkastel- Wittlich handelt es sich laut Polizei um Ordnungswidrigkeiten.