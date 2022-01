Mainz

Dreyer „zutiefst erschüttert“: Angriff „auf uns alle“

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat sich „zutiefst erschüttert“ über die tödlichen Schüsse auf zwei Polizisten in der Pfalz gezeigt. „Ich trauere mit der Familie, den Freunden und der ganzen Polizeifamilie um zwei Polizeibeamte, die heute Nacht bei einer Routinekontrolle getötet wurden“, teilte die SPD-Politikerin am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mit. „Wer die Polizei angreift, greift uns alle an.“ Sie versprach, das Land werde alles tun, „um die Täter dingfest zu machen“ und fahnde mit Hochdruck.