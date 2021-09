Dreyer zum tödlichen Schuss in Idar-Oberstein: „Hass tötet“

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat nach der Tötung eines Tankstellen-Mitarbeiters in Idar-Oberstein zu gesellschaftlichem Zusammenhalt aufgerufen. Es bleibe wichtig, „dass sich die Gesellschaft insgesamt gegen Hass und Hetze stellt und das auch deutlich zeigt“, sagte sie am Mittwoch in Mainz.

„Wir sehen bereits jetzt, dass dieser schreckliche Mord instrumentalisiert wird“, sagte Dreyer mit Blick auf Äußerungen von Corona-Leugnern und Querdenkern. Die Gewalttat werde dort gerechtfertigt und sogar begrüßt. „Wir sehen, dass sich Angehörige dieser Szene zunehmend radikalisieren und auch vor Gewalttaten nicht zurückschrecken.“ Dreyer betonte: „Wer einen Mord rechtfertigt oder sogar begrüßt, bereitet den Boden für neue Gewalt.“ Das Internet sei kein rechtsfreier Raum. „Hass tötet.“

Die Äußerungen des Täters, dass „die staatlichen Einschränkungen im Zusammenhang mit der Pandemiebewältigung mit zu der Tat beigetragen haben könnten“ nannte Dreyer „unfassbar zynisch und unfassbar schrecklich“. Der 49 Jahre alte Deutsche sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, dem 20 Jahre alten Kassierer am Samstagabend in den Kopf geschossen zu haben. Der Kassierer hatte ihn auf die Maskenpflicht hingewiesen, daraufhin war es zum Streit gekommen.

Dreyer drückte auch ihr Mitgefühl für Busfahrer, Verkäufer, Ordnungskräfte und Beschäftigte im öffentlichen Dienstes aus, die nach der Tat verunsichert seien. Es sei wichtig, die Menschen auf Regeln wie die Einhaltung der Maskenpflicht hinzuweisen. „Im Zweifel ist es aber besser, die Polizei zu rufen und sich nicht anzulegen“, sagte sie unabhängig von dem, was in der Tankstelle in Idar-Oberstein passiert ist.

