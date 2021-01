Westohfen

Dreyer zu Altenheimen: Corona-Impfungen rasch vorbereiten

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat an die Träger der Altenheime appelliert, ihre Einrichtungen möglichst schnell für die Corona-Schutzimpfung bereit zu machen. „Es ist die vulnerabelste (verletzlichste) Gruppe und sie muss so schnell wie möglich geimpft werden“, sagte die SPD-Politikerin am Freitag beim Besuch einer Seniorenresidenz in Westhofen (Kreis Alzey-Worms). Die mobilen Impfteams seien bereits seit 27. Dezember in den Einrichtungen unterwegs. „Wir brauchen da mehr Tempo“, sagte Dreyer.