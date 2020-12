Archivierter Artikel vom 25.09.2020, 18:40 Uhr

Koblenz

Dreyer würdigt Nora Bossong: „Stellt wichtige Fragen“

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat die Werke der Autorin Nora Bossong als Literatur gewürdigt, die wichtige Fragen stelle. „Schreiben Sie weiter so großartige Bücher, die so viel über die Welt erzählen, in der vieles aus den Fugen geraten ist. Wir brauchen Autorinnen wie Sie, die dafür die richtigen Worte finden“, sagte Dreyer anlässlich der Verleihung des Joseph-Breitbach-Preises am Freitagabend in Koblenz. Die Auszeichnung ist mit 50 000 Euro dotiert.