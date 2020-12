Archivierter Artikel vom 02.04.2020, 12:00 Uhr

Mainz

Dreyer würdigt Helmut Kohl als überzeugten Europäer

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat den ehemaligen Bundeskanzler Helmut Kohl (1930-2017) als überzeugten Europäer und Kanzler der Einheit gewürdigt. Kohl, der 1969 bis 1976 Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz war, wäre an diesem Freitag (3. April) 90 Jahre alt geworden. „Helmut Kohl gehört bis zum heutigen Tag zu den herausragenden politischen Persönlichkeiten unserer Zeit“, sagte Dreyer am Donnerstag in Mainz. „Die Wiedervereinigung Deutschlands und die Entwicklung der Europäischen Union werden für immer mit seinem Namen verbunden bleiben.“