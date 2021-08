Mainz

Dreyer würdigt Biedenkopf: Prägender Politiker

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat den gestorbenen früheren sächsischen Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf (CDU) als einen der prägenden Politiker Deutschlands gewürdigt. „Er hat sich vor allem sehr für die betriebliche Mitbestimmung und damit für das soziale Element der sozialen Marktwirtschaft eingesetzt“, teilte die SPD-Politikerin am Freitag mit. Der 1930 in Ludwigshafen geborene Biedenkopf habe stets auch das verkörpert, was Rheinland-Pfalz ausmache. „Rheinland-Pfalz ist ein Land des Zusammenhalts und des Miteinanders, dies zieht sich auch wie ein roter Faden durch das Leben Kurt Biedenkopfs“, betonte Dreyer.