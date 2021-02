Dreyer: Wollen keine Grenzschließungen

Die Grenzen zu Luxemburg, Frankreich und Belgien sollen möglichst auch in Pandemiezeiten offen bleiben. Doch die Einreiseverordnung des Bundes lässt nach Ansicht der Landesregierung in bestimmten Fällen wenig Spielraum.

Berlin/Mainz (dpa/lrs) – Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat sich im Kampf gegen die Corona-Pandemie derzeit gegen die Schließung von Grenzen zu den Nachbarländern ausgesprochen. „Wir wollen nicht, dass die Grenzen wieder geschlossen werden, sondern wir wollen gemeinsam managen, dass wir es schaffen, die Pandemie zu bewältigen“, sagte die SPD-Politikerin am Freitag im ZDF-„Morgenmagazin“. Man sei in engem Austausch mit den Nachbarländern Frankreich, Luxemburg und Belgien und berate sich über das gemeinsame Vorgehen.

Zuvor hatte der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) von möglichen Grenzkontrollen wie im vergangenen Frühjahr gesprochen. Wenn sich die Virusvarianten in den Nachbarländern immer stärker ausbreiteten, drohten Kretschmann zufolge im Extremfall auch Grenzschließungen.

Die rheinland-pfälzische Landesregierung steht nach eigenen Angaben auch mit Baden-Württemberg und dem Saarland in engem Kontakt wegen des Infektionsgeschehens in der Grenzregion. Dabei gehe es um Planungen für die Testung von Grenzgängern und Grenzpendlern, sollte ein Land zum Hochinzidenzgebiet werden. „Wir haben Einigkeit: Auch in der Pandemie wollen wir geschlossene Grenzen vermeiden“, sagte eine Regierungssprecherin in Mainz. „Für den Fall einer Ausweisung eines Nachbarlandes als Mutationsvariantengebiet lässt die Einreiseverordnung des Bundes aber nur wenige Spielräume.“

Mit Blick auf die Kritik zahlreicher Menschen, die Ergebnisse des Bund-Länder-Treffens ließen eine Perspektive in vielen Bereichen weiter vermissen, sagte Dreyer im ZDF-„Morgenmagazin“: „Es ist schon klar, wir müssen konkreter werden. Es ist trotzdem richtig und wichtig zu sagen, wir haben eine große Bedrohung durch die Mutation. Wir brauchen nur nach Tirol, nach Tschechien zu schauen.“

