Mainz

Dreyer will Regierungserklärung zu Corona im Landtag abgeben

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) will an diesem Freitag in einer Regierungserklärung im Landtag über die Corona-Lage und die neuen Einschränkungen sprechen. Im Anschluss an ihre Erklärung soll es eine Aussprache der Fraktionen geben. Dafür ist aber eine Sondersitzung notwendig, die der Ältestenrat einberufen muss. Landtagspräsident Hendrik Hering will dem Gremium – ebenfalls in einer Sondersitzung am Donnerstag – auf Antrag von Dreyer die Einberufung vorschlagen, wie der Landtag am Mittwoch mitteilte. Anlass sind die aktuellen Entscheidungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie nach dem Video-Gespräch der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch.