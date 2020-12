Archivierter Artikel vom 06.11.2020, 14:10 Uhr

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wird zum Auftakt der Plenarsitzung im Landtag am kommenden Mittwoch eine kurze Regierungserklärung zur Corona-Pandemie abgeben. Anschließend soll es eine Aussprache im Plenum geben, wie der Landtag am Freitag mitteilte.

Der Ältestenrat hatte am Dienstag beschlossen, dass die Plenarsitzungen am Mittwoch und Donnerstag (11. und 12. November) mit Blick auf die Corona-Situation in verkürzter Form stattfinden sollen, dass Gesetze in zweiter Beratung ohne Aussprache verabschiedet werden und die Fragestunde am zweiten Plenartag entfällt. Aktuelle Debatten sollen jedoch stattfinden.