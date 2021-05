Mainz

Dreyer will Ministerpräsidentin aller Rheinland-Pfälzer sein

Die SPD-Politikerin Malu Dreyer hat nach ihrer Wiederwahl angekündigt, Ministerpräsidentin für alle Rheinland-Pfälzer und Rheinland-Pfälzerinnen sein zu wollen. „Ob die Menschen uns gewählt haben, oder ob sie es nicht getan haben“, sagte Dreyer am Dienstag in der Rheingoldhalle in Mainz. Sie war zuvor mit den Stimmen ihrer Koalition aus SPD, Grünen und FDP zum dritten Mal zur Ministerpräsidentin gewählt worden.