Mainz

Dreyer weist CDU-Kritik an Impfstrategie zurück

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat die Kritik der CDU-Opposition an der Corona-Impfstrategie der Landesregierung zurückgewiesen. „Schwer zu verstehen, warum die CDU eigentlich da so einen komischen Kampf aufmacht“, sagte Dreyer bei der Online-Veranstaltung der SPD am Aschermittwoch in Mainz. Rheinland-Pfalz sei bei den Zweitimpfungen an Platz eins der Bundesländer und auch bei den Erstimpfungen in der Spitzengruppe. „Wir machen das genau richtig.“ CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf hatte der Landesregierung eine „gefährliche Impfstrategie“ vorgeworfen und die Sicherheit der zweiten Impfung angezweifelt.