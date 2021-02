Trier

Dreyer verteilt an Rosenmontag Fastnachtsgebäck

Wenigstens der Geschmack von Fastnacht: Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat am Rosenmontag in ihrer Heimatstadt Trier Fastnachtsgebäck verteilt. Sie reichte die „Trierer Mäuschen“, fettgebackene Bällchen aus Quark-Öl-Teig, in kleinen Tütchen verpackt in einem Korb an Bürger, die sich coronakonform bedienten. „Abstand halten ist das einzige, das was bringt. Und nächstes Jahr wieder richtig feiern!“, sagte Dreyer bei einem Gang durch die Innenstadt.