Mainz

Dreyer vertagt Pressekonferenz zu Bund-Länder-Beratungen

Nach stundenlangen Beratungen zwischen Bund und Ländern über Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer die geplante Unterrichtung der Öffentlichkeit auf Mittwoch verschoben. Die Pressekonferenz werde erst am Mittwochmittag (13.30 Uhr) stattfinden, teilte die Staatskanzlei in Mainz am Dienstagabend mit. Am Montag hatte Dreyer erklärt, sie erwarte „eine konstruktive Runde im Kanzleramt“.