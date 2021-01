Mainz

Dreyer verspricht modernere Schulen und Industrien

Die SPD-Spitzenkandidatin Malu Dreyer will in den nächsten Jahren an allen rheinland-pfälzischen Schulen „digitales Lernen auf hohem technischen und inhaltlichen Niveau“ ermöglichen. „Alle Kinder sollen in unseren Schulen das Rüstzeug erhalten, das sie brauchen, um sich in einer digitalisierten Welt sicher bewegen und sie mitgestalten zu können“, sagte die Ministerpräsidentin am Samstag beim Programmparteitag in einer ehemaligen Fabrikhalle in Mainz.