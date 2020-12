Archivierter Artikel vom 05.10.2020, 15:00 Uhr

Osburg/Thalfang

Dreyer: Unterirdische Hochspannungskabel helfen Energiewende

Die Verlegung von Hochspannungsleitungen unter der Erde trägt laut der rheinland-pfälzischen Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) maßgeblich zur Akzeptanz der Energiewende bei. Zum weitgehenden Abschluss der Arbeiten an einem 17,5 Kilometer langen Erdkabel zwischen Osburg und Thalfang im Hunsrück erklärte sie am Montag laut Mitteilung der Westenergie AG: „Damit wurden die Einwände vor Ort aufgegriffen und die Leitung konnte für alle so verträglich wie möglich umgesetzt werden.“ Das Erdkabel transportiert von Windrädern erzeuge Energie.