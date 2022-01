Schuld

Dreyer und Ministerinnen besuchen flutgeschädigtes Ahrtal

Ein halbes Jahr nach der tödlichen Flutkatastrophe in der Ahrregion besucht die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) erneut das weithin zerstörte Flusstal. Mit Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne), Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) und der Wiederaufbaubeauftragen Nicole Steingaß (SPD) will sie an diesem Mittwoch (14.00 Uhr) in das Dorf Schuld kommen. Dort geht es laut Staatskanzlei um eine Zwischenbilanz des Wiederaufbaus und einen Ausblick auf die Wiederherstellung stark beschädigter Häuser und Straßen sowie um künftigen Hochwasserschutz.