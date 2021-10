Dreyer und Lewentz danken Walter-Borjans „für Einsatz“

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und der SPD-Landesvorsitzende Roger Lewentz haben ihrem Parteichef Norbert Walter-Borjans „für seinen großen Einsatz“ gedankt. „Mit Klarheit und Besonnenheit hat er die Partei gemeinsam mit Saskia Esken in diesen schwierigen Zeiten als Co-Vorsitzender geführt“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Dreyer, Lewentz und Generalsekretär Marc Ruland vom Freitag.

„NoWaBo hat sich vom ersten Tag an voll in den Dienst unserer Partei gestellt und mit seinem Einsatz maßgeblich dazu beigetragen, dass die SPD am 26. September diesen großartigen Wahlsieg einfahren konnte.“

Walter-Borjans hatte der „Rheinischen Post“ gesagt, er werde sich beim Parteitag im Dezember nicht erneut um den Parteivorsitz bewerben.

