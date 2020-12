Archivierter Artikel vom 20.06.2020, 12:10 Uhr

Dreyer und Höfken: Pflanzen für „Corona-Helden“

Koblenz/ Mainz (dpa/lrs) – Unter dem Motto „#ichpflanzfürdich“ haben Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) am Samstag dazu aufgerufen Bäume, Blumen oder Kräuter zu pflanzen – und so einen Beitrag für den Klimaschutz zu leisten und seinen „Corona-Helden“ Danke zu sagen. „Wir alle haben in den letzten Wochen und Monaten erfahren, wie sehr wir aufeinander angewiesen sind und dass auch die kleinste Geste der Rücksichtnahme und der Fürsorge für andere sehr wertvoll sein kann“, sagte Dreyer bei der Auftaktveranstaltung der Aktion in Koblenz laut Mitteilung der Staatskanzlei.