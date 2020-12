Archivierter Artikel vom 15.11.2020, 21:20 Uhr

Berlin

Dreyer und Hans sehen bei Kontaktbeschränkungen Potenzial

Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans hat sich vor den Bund-Länder-Beratungen über den Kampf gegen die Corona-Krise am Montag für eine Verschärfung der Kontaktbeschränkungen ausgesprochen. „Zehn Personen sind schon relativ viel, die da zusammen kommen können derzeit nach den Maßnahmen – darüber müssen wir uns unterhalten“, sagte der CDU-Politiker am Sonntagabend in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“. Und auf direkte Nachfrage: „Ich bin für weniger.“