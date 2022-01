Mainz(dpa/lrs)

Dreyer und Chef des Krisenstabs loben „Impflotsen“-Aktion

Mainz(dpa/lrs). Der Leiter des Corona-Krisenstabes der Bundesregierung hat sich bei einem Besuch in Mainz über den Impffortschritt in Rheinland-Pfalz informiert. Zusammen mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) besuchte Generalmajor Carsten Breuer am Mittwoch das Projekt „Impflotsen“ der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz (LZG)im Stadtteil Mombach. „Das ist ein Impf-Hotspot, den wir hier sehen. Und das macht Hoffnung“, sagte Breuer mit Blick auf die aktuelle Omikron-Welle.