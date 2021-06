Zweibrücken

Dreyer und Binz eröffnen Kultursommer Rheinland-Pfalz

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Kulturministerin Katharina Binz (Grüne) haben in Zweibrücken den 30. Kultursommer Rheinland-Pfalz offiziell eröffnet. „Wir alle haben das Kulturerlebnis schmerzlich vermisst und freuen uns umso mehr, dass die Fortschritte in der Pandemiebekämpfung einen vorsichtigen Start in den Kultursommer möglich machen“, sagte Dreyer am Sonntag einer Mitteilung zufolge. In den vergangenen Monaten habe die Kulturszene sehr gelitten. „Es wird Zeit, dass sie sich erholen und endlich wieder stattfinden kann.“