Mainz

Dreyer und Bätzing-Lichtenthäler besuchen Probe-Impfzentrum

Die Vorbereitungen für die Corona-Schutzimpfungen laufen auch in Rheinland-Pfalz auf Hochtouren. Um Aufbau, Organisation und Abläufe in einem Impfzentrum zu testen, hat das Bundesland ein Probe-Impfzentrum in Mainz eingerichtet. Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (beide SPD) besuchen an diesem Mittwoch (12.30 Uhr) die Einrichtung.