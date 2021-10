Trier

Dreyer spricht Familie von Amokfahrt-Todesopfer Beileid aus

Nach dem Tod eines weiteren Opfers der Amokfahrt in Trier hat sich die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Montag an die betroffenen Angehörigen gewandt. „Auch von mir noch mal mein herzliches Beileid an die Familie, die diesen Verlust zu verkraften hat“, sagte sie vor einer Pressekonferenz in Trier. Zuvor hatte der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) sein Mitgefühl ausgedrückt.