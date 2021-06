Mainz

Dreyer ruft zu weiterhin hoher Impfbereitschaft auf

Angesichts sinkender Corona-Inzidenzen hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer dazu aufgerufen, nicht in der Impfbereitschaft nachzulassen. Nach einer Kabinettssitzung am Dienstag sagte Dreyer, „dass die Menschen bei ihrer Entscheidungsfindung nicht nur auf die Zahlen von heute blicken“ sollten. Mit Blick auf neue Varianten des Coronavirus sei es wichtig, dass weiter mit Hochdruck geimpft werde. Inzwischen hätten 30,2 Prozent der Menschen in Rheinland-Pfalz zwei Corona-Schutzimpfungen. Je mehr geimpft seien, desto größer die Chance, „dass wir eine mögliche vierte Welle nicht erleben werden“.