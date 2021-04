Mainz/Berlin

Dreyer ruft zu Gedenken an Covid-Tote auf: Kerze ins Fenster

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat gemeinsam mit den anderen Länderchefs zur Beteiligung an der Gedenkaktion „#lichtfenster“ aufgerufen. Bürger sollen anlässlich der zentralen Gedenkfeier für die Todesopfer in der Corona-Pandemie von Freitag bis Sonntag abends Kerzen in die Fenster stellen, wie die Senatskanzlei Berlin am Freitag mitteilte.