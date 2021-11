Berlin

Dreyer: Ruckeln bei Koalitionsverhandlungen ist normal

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat sich „sehr zuversichtlich“ geäußert, dass die Koalitionsverhandlungen im Bund mit Grünen und FDP positiv weitergehen. „Es ist ganz normal, dass während der Verhandlungen mal die eine oder die andere Partei mal zufriedener oder unzufriedener ist. Das kommt da auch ein bisschen darauf an, in welche Arbeitsgruppe man da gerade blickt“, sagte die SPD-Politikerin am Freitagmorgen im ZDF-„Morgenmagazin“.